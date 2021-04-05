Путин "обнулился". Он может претендовать еще на два президентских срока

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий ему право еще дважды баллотироваться на пост главы государства. Соответствующее постановление опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов.

Проект закона разработали в поддержку поправок к Конституции РФ, Госдума одобрила его в третьем чтении 24 марта, Совет федерации — 31 марта.

Теперь на тех, кто занимал пост президента России до вступления в силу поправок к Конституции, больше не распространяется запрет быть президентом более двух сроков. Также проектом закона вводятся новые требования к председателю Центризбиркома и депутатам: возглавлять ЦИК может гражданин, достигший 30 лет, а депутаты должны постоянно проживать в России, сообщает Коммерсант.

Обновленная Конституция РФ была принята в июле 2020 года по итогам общероссийского референдума. За внесение поправок в Основной закон страны проголосовали 77,92%, против выступили 21,27% участников референдума.