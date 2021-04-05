Правительство упростило для регионов получение казначейских кредитов

Председатель российского правительства Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому регионам будет проще получить казначейские кредиты.

Принятое решение разрешает не учитывать в 2021 году ограничение по госдолгу. Предполагается, что это поможет "потенциально большому числу регионов привлечь короткие бюджетные займы", говорится в сообщении правительства. Эти деньги субъекты будут направлять на текущие расходы.

На прошлой неделе губернаторы пожаловались президенту России на сильную закредитованность регионов. Так, в прошлом году они получили 280 млрд руб. прямой поддержки от Москвы и еще 223 млрд руб. на перекредитование казначейских кредитов. Проблема в том, что эти средства надо возвращать в этом году.

"В этом году дефицит бюджетов в регионах сохранится, а еще им нужно будет вернуть 223 млрд руб. перекредитовки. Федеральный бюджет собирается возвращаться к сбалансированному состоянию в течение двух лет", - описал ситуацию губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Между тем, чтобы поддержать сбалансированность бюджетов регионов, уровень прошлогодней помощи надо не просто сохранить, а даже чуть-чуть увеличить, оставив на уровне около 300 млрд руб., полагают члены Госсовета.

По словам губернатора, некоторые регионы закредитованы. Только на обслуживание процентов по госдолгу в прошлом году регионы направили 82 млрд руб., без погашения "тела" долга. Текслер указал на несправедливость: государство если и реструктуризирует кредиты регионов, то только бюджетные. "У некоторых есть и коммерческие кредиты, они до сих пор в долговой ловушке. Нужен механизм реструктуризации коммерческих кредитов. Возможно, это наложит ограничения на дальнейшее кредитования, но проблему надо решать", - пояснил Текслер.