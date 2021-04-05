05 Апреля 2021
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Илон Маск (2019) | Фото:Википедия

Маск похвалил планы Роскосмоса по созданию многоразовой первой ступени ракеты "Амур"

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя "Амур-СПГ" – шаг в правильном направлении, но стоит стремиться к созданию полностью многоразового проекта, считает создатель компании SpaceX Илон Маск. Так бизнесмен прокомментировал в твиттере планы Роскосмоса по созданию замены семейства ракет "Союз-2".

"Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости", — написал Маск в Twitter.

В Роскосмосе рассчитывают, что первой ступени ракеты, работающей на сжиженном метане и кислороде, будет хватать примерно на десять запусков. Американский многоразовый носитель Falcon 9, по словам Маска, не имеет ограничений по количеству запусков, "просто со временем его будет все труднее обслуживать".

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Маск похвалил планы Роскосмоса по созданию многоразовой первой ступени ракеты "Амур"

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Теги: многоразовая ракета, ракета-носитель, илон маск



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