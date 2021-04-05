Самолет авиакомпании "Ямал" с отказавшим двигателем приземлился в "Рощино"

Самолет Airbus A-320 авиакомпании "Ямал", летевший из города Шарджа (ОАЭ), совершил посадку в тюменском аэропорту "Рощино" с отказавшим двигателем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

По данным управления, во время полета у лайнера отказал левый двигатель. На борту находилось два члена экипажа.

В 17.00 воздушное судно приземлилось в "Рощино". Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет, борт не поврежден.

Транспортная прокуратура сообщает, что самолет возвращался после технического обслуживания. По факту инцидента Тюменская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На место выехал Тюменский транспортный прокурор для координации деятельности правоохранительных органов.