05 Апреля 2021
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тюмень аэропорт рощино (2017) | Фото: Накануне.ru

Самолет авиакомпании "Ямал" с отказавшим двигателем приземлился в "Рощино"

Самолет Airbus A-320 авиакомпании "Ямал", летевший из города Шарджа (ОАЭ), совершил посадку в тюменском аэропорту "Рощино" с отказавшим двигателем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

По данным управления, во время полета у лайнера отказал левый двигатель. На борту находилось два члена экипажа.

В 17.00 воздушное судно приземлилось в "Рощино". Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет, борт не поврежден.

Транспортная прокуратура сообщает, что самолет возвращался после технического обслуживания. По факту инцидента Тюменская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На место выехал Тюменский транспортный прокурор для координации деятельности правоохранительных органов.

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Самолет авиакомпании "Ямал" с отказавшим двигателем приземлился в "Рощино"

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Теги: Ямал, посадка, Рощино, отказ двигателя



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