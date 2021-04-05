В заксобрании ЯНАО поддержали идею компенсации пенсионерам затрат на путешествия

Ямальские пенсионеры смогут получить компенсацию расходов на стоимость проезда при путешествии по территории РФ - только на личном автотранспорте. Данную инициативу заочно поддержали депутаты регионального заксобрания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Автором идеи выступили депутаты Карелии, которые направили свое предложение на рассмотрение к зампредседателя правительства РФ Татьяне Голиковой и Министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Целью инициативы является возможность пенсионерам не только планировать отдых по своему усмотрению, (вне зависимости от установленного расписания движения различных видов транспорта), но и комфортно чувствовать себя в пути и непосредственно на отдыхе.

"Согласно установленным правилам, в настоящее время пенсионеры получают компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно при путешествии общественным транспортом. Проезд к месту отдыха и обратно личным автотранспортом в перечне случаев компенсации не предусмотрен", - пояснили в заксобрании, отметив, что предусматриваются единоразовые выплаты раз в два года.

Речь идет о получателях страховых пенсий по старости или по инвалидности, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.