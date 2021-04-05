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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми тренер, осужденный на пожизненное за убийство, обжаловал приговор

В Перми 46-летний тренер по рукопашному бою Вадим Востоков, приговоренный к пожизненному лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, обжаловал приговор.

Информация об этом опубликована на сайте Пермского краевого суда, передает корреспондент Накануне.RU.

19 марта коллегия присяжных заседателей признала его виновным в целом ряде тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, в убийстве двух лиц с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, групповом разбое с применением оружия, его незаконном приобретении и ношении, сбыте наркотиков в особо крупном размере, а также оставлении в опасности малолетнего.

По версии следствия, в мае 2009 г. Востоков вместе с неустановленными лицами проник в квартиру к своим знакомым, супругам Игорю и Екатерине Некрасовым. Он, как полагают следователи, с особой жестокостью расправился с семейной парой, похитил у них деньги и имущество на сумму более 1 млн руб. Полугодовалого ребенка погибших злоумышленники оставили дома одного, в запертой квартире, подвергнув таким образом ребенка смертельной опасности.

Во время расследования была установлена причастность Востокова к сбыту наркотиков в крупном размере в 2011 г. Его причастность к установили только в 2018 году, после чего подозреваемый был задержан. Свою вину он категорически отрицал.

Осудить убийцу удалось только со второго раза. В 2019 году коллегия присяжных сочла его невиновным по всем эпизодам обвинения, что привело к оправдательному приговору. В итоге дело дошло до Верховного суда, который вернул дело на новое рассмотрение.

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В Перми тренер, осужденный на пожизненное за убийство, обжаловал приговор

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Теги: Вадим Востоков, пожизненное, убийство семейной пары, обжаловал



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Ранее 19.03.2021 14:36 Мск В Перми тренер бойцов без правил получил пожизненный срок за убийство семейной пары

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