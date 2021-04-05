05 Апреля 2021
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Политика В России Москва
Михаил Мишустин (2020) | Фото: duma.gov.ru

Путин занял 21 апреля: Мишустина попросят отчитаться о работе правительства 12 мая

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал дату, на которую может быть перенесен отчет правительства перед нижней палатой парламента.

Ранее планировалось, что премьер-министр Михаил Мишустин выступит с докладом в Госдуме 21 апреля. Но сегодня выяснилось, что на этот день назначено оглашение послания президента Федеральному собранию, так что даже пленарка в ГД едва ли состоится.

"Учитывая обращение правительства с просьбой о переносе даты отчета за 2020 год, мы обсудим этот вопрос с фракциями, на Совете Государственной Думы и назначим другую дату, - написал Володин в своем Telegram-канале. - Мы не будем отодвигать далеко дату отчета правительства и предложим вынести его на пленарное заседание 12 мая, чтобы обсуждение состоялось сразу, как депутаты вернутся из своих избирательных округов. В оставшееся до отчета время завершатся встречи министров с профильными комитетами и состоятся встречи фракций с председателем правительства".

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Путин занял 21 апреля: Мишустина попросят отчитаться о работе правительства 12 мая

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Теги: михаил мишустин, отчет правительства, послание президента



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