Путин занял 21 апреля: Мишустина попросят отчитаться о работе правительства 12 мая

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал дату, на которую может быть перенесен отчет правительства перед нижней палатой парламента.

Ранее планировалось, что премьер-министр Михаил Мишустин выступит с докладом в Госдуме 21 апреля. Но сегодня выяснилось, что на этот день назначено оглашение послания президента Федеральному собранию, так что даже пленарка в ГД едва ли состоится.

"Учитывая обращение правительства с просьбой о переносе даты отчета за 2020 год, мы обсудим этот вопрос с фракциями, на Совете Государственной Думы и назначим другую дату, - написал Володин в своем Telegram-канале. - Мы не будем отодвигать далеко дату отчета правительства и предложим вынести его на пленарное заседание 12 мая, чтобы обсуждение состоялось сразу, как депутаты вернутся из своих избирательных округов. В оставшееся до отчета время завершатся встречи министров с профильными комитетами и состоятся встречи фракций с председателем правительства".