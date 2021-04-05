В Прикамье сменился исполнительный директор завода имени Дзержинского

Исполнительным директором "Машиностроительного завода им. Дзержинского" (ЗИД) стал Юрий Аликин, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня он был представлен коллективу предприятия.

По данным "Ъ", предыдущий директор "ЗИДа" Александр Голец покинул предприятие по семейным обстоятельствам.

Напомним, завод им. Дзержинского находится в состоянии банкротства с 2006 года. Предприятие накопило почти 34 млн руб. долга перед компаниями "Новогор-Прикамье" и "Пермводоканал" - которые и стали инициаторами банкротства. Конкурсное производство было введено в 2009 г.

По состоянию на август прошлого года общая сумма задолженности ЗиДа составляет 785 млн руб. Задолженность перед кредиторами, которые включены в реестр, на 29 августа прошлого года составляет более 392,1 млн руб. Основной из них — федеральная налоговая служба, которая контролирует более 88% голосов.