05 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

В администрации рассказали, когда в Челябинске отключат отопление

В Челябинске начали вести мониторинг среднесуточной температуры воздуха. Об этом на аппаратном совещании рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент Накануне.RU.

"На следующей неделе ожидаются значительные плюсовые температуры, и в связи с этим ресурсоснабжающие организации постепенно переходят на минимальный температурный режим подачи теплоносителя. Мы начинаем мониторить среднесуточную температуру воздуха. Отопление, возможно, будет отключено при среднесуточной температуре +8 более пяти суток подряд", - рассказал он.

Также Астахов напомнил, что собственники квартир в домах, где установлена автономная система отопления, могут на общем собрании принять решение об уменьшении параметров теплоносителя или о завершении отопительного сезона.

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В администрации рассказали, когда в Челябинске отключат отопление

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Теги: отопление, тепло, администрация Челябинска,



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