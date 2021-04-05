В администрации рассказали, когда в Челябинске отключат отопление

В Челябинске начали вести мониторинг среднесуточной температуры воздуха. Об этом на аппаратном совещании рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент Накануне.RU.

"На следующей неделе ожидаются значительные плюсовые температуры, и в связи с этим ресурсоснабжающие организации постепенно переходят на минимальный температурный режим подачи теплоносителя. Мы начинаем мониторить среднесуточную температуру воздуха. Отопление, возможно, будет отключено при среднесуточной температуре +8 более пяти суток подряд", - рассказал он.

Также Астахов напомнил, что собственники квартир в домах, где установлена автономная система отопления, могут на общем собрании принять решение об уменьшении параметров теплоносителя или о завершении отопительного сезона.