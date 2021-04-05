05 Апреля 2021
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Политика В России Москва
аиностранный агент, иноагент, надпись, уличная графика (2019) | Фото: antimaidan.ru

Закон об участии иноагентов в выборах ужесточили ко второму чтению

Госдума намерена на этой неделе рассмотреть во втором чтении законопроект, регламентирующий участие в выборах физлиц-иноагентов. Сегодня пакет поправок к закону рассмотрел думский комитет по регламенту и контролю.

Среди отклоненных поправок была та, что запрещает иноагентам вообще участвовать в выборах. Участвовать они смогут, но пометок об "иноагентстве" будет предостаточно.

Так, отметки о том, что кандидат является иноагентом, надо будет поставить в подписные листы. При информировании о кандидатах сноска "иноагент" тоже должна присутствовать. Отметки будут на информационных стендах, в агитационных материалах. Причем в последних она должна быть "ясно видимой и занимать не менее 15% площади агитационного материала". Выступление такого кандидата должно предваряться или сопровождаться соответствующей информацией, передает "Интерфакс".

Вводятся и параметры, по которым кандидат может попасть под определение "иноагент": если он за два года до назначения выборов и в период избирательной кампании входит либо входил в состав органов управления или является учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ-иноагента, иного лица, включенного в реестр иностранных СМИ-иноагентов.

Также если у кандидата-иноагента имеется судимость, то это будет указываться в подписном листе сразу после отчества кандидата.

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Закон об участии иноагентов в выборах ужесточили ко второму чтению

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Теги: иноагент, выборы, второе чтение, поправки



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