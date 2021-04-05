05 Апреля 2021
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Политика Свердловская область
Одиночный пикет в Екатеринбурге у отделения партии &quot;Единая Россия&quot; (2021) | Фото: Наталья Крылова

Свердловский пенсионер вышел в одиночный пикет против выдвижения гонщика Карякина в ЗакСО

Житель Сухого Лога Сергей Рябцев вышел с одиночным пикетом "Против спортсменов в Государственной Думе!" к зданию отделения партии "Единая Россия"

Как сообщила Накануне.RU депутат, член партии КПРФ Наталья Крылова, поводом для возмущения стало решение "Единой России" выдвигать по партийным спискам в Законодательное собрание Свердловской области гонщика Сергея Корякина. По мнению пенсионера, вполне возможно, что дальше спортсмен дойдет и до Госдумы. В таком случае, уверен Рябцев, Карякин будет исполнять наказы олигархов, а не простого народа.

Одиночный пикет в Екатеринбурге у отделения партии "Единая Россия"(2021)|Фото: Наталья Крылова

"На соревнованиях в Европе гонщик красуется в футболках с логотипом группы компаний ФОРЭС олигарха Сергея Шмотьева (заводы изготавливают пропанты для Роснефти и Газпром нефти"). Один из сыновей олигарха Алексей Шмотьев тоже увлекается этим дорогим и элитным автоспортом", - передает слова пенсионера Крылова.

Рябцев утверждает, что зарплаты на предприятии, где он работает, маленькие, у шихтовщиков вредных списков нет. Рабочие создавали профсоюз, выходили с пикетом на Красную Площадь, но условия работы не улучшились, а заработки особо не поднялись. А наличие якобы проплачиваемых олигархом спортсменов в Государственной думе может еще больше способствовать увеличению пенсионного возраста.

Одиночный пикет в Екатеринбурге у отделения партии "Единая Россия"(2021)|Фото: Наталья Крылова

Напомним, что уральский автогонщик Сергей Карякин, победитель ралли "Дакар-2017" и серебряный призер ралли "Дакар-2020" в классе Т3, подал документы в качестве участника праймериз "Единой России" для выдвижения в заксобрание Свердловской области по Сысертскому 25-ому округу.

По словам спортсмена, строительство мотошколы является лишь одной из его основных мотиваций. Главная цель - быть полезным обществу и испытать себя в качестве депутата заксобрания.

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Свердловский пенсионер вышел в одиночный пикет против выдвижения гонщика Карякина в ЗакСО

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Теги: Карякин, ЗакСО, Единая Россия, пенсионер, пикет



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