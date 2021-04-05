05 Апреля 2021
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Экономика В России
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин поручил добиться опережающего роста доходов в "отстающих" регионах

Президент РФ Владимир Путин потребовал добиться опережающего роста доходов населения и инвестиций в регионах из списка отстающих.

Такое поручение дано правительству по итогам совещания с членами кабмина. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.

Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 июля 2021 года, далее один раз в шесть месяцев.

Ответственными за выполнение поручения назначаются премьер-министр Михаил Мишустин и главы республик Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашской Республики, Алтайского края, Курганской и Псковской областей.

Ранее Минэкономики сообщило, что доходы граждан страны восстановятся в третьем-четвертом квартале текущего года. Как заявил глава ведомства Максим Решетников, власти ослабляют коронавирусные ограничения, что стимулирует экономику.

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Путин поручил добиться опережающего роста доходов в "отстающих" регионах

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Теги: владимир путин, доходы, отстающие регионы



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