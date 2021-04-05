05 Апреля 2021
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природа арктика северный ледовитый океан (2007) | Фото: Сергей Анисимов/ fotoyamal.ru

Финансирование программы по развитию Арктики снижено

Правительство утвердило новую программу социально-экономического развития Арктики, рассчитанную на 2021–2024 годы, сообщает "Ъ".

По данным издания, на четыре года реализации этой программы из федеральной казны планировалось выделить 19,5 млрд руб. В этом году - сумма составит 3,4 млрд руб., в 2022-м — 6 млрд руб., в 2023-м — 5,2 млрд руб., а в 2024-м — 4,9 млрд руб.

При этом осенью, во время разработки программы, стоимость развития Арктики оценивали в 23 млрд руб.

"С принятием нового документа досрочно отменяется действовавшая до этого госпрограмма развития Арктики до 2025 года. Такой "перезапуск" потребовался в связи с тем, что отмененная теперь программа из масштабного документа превратилась в рамочный — практически все ее мероприятия были вынесены в другие программы, а финансирование сократилось со 190 млрд руб. до 7 млрд руб. В итоге власти признали ее неэффективной и решили полностью переписать документ", - сообщает издание.

Первая из двух частей новой госпрограммы описывает создание условий для привлечения частных инвестиций — именно для этого в ней сконцентрированы все финансовые ресурсы. К концу 2024 года государство рассчитывает привлечь 320 резидентов, от которых ожидают 63,4 млрд руб. инвестиций и создания 30 тыс. рабочих мест. Резидентам планируют предоставить меры поддержки в виде пониженных ставок страховых взносов, а также льготных кредитов под 2% (выдаются инициаторам инфраструктурных и производственных проектов общей стоимостью не менее 500 млн руб).

Также резидентам планируется компенсировать часть затрат на создание инфраструктуры — на эти цели власти намерены выделить 13 млрд руб. в ближайшие три года.

Про вторую часть программы "Ъ" сообщает, что она носит "скорее формальный характер". Программой предусматривается принятие нормативных актов, нацеленных на создание таких условий и раскрытие социально-экономического потенциала коренных народов. Социальная часть планов правительства по развитию Арктики разбросана по другим документам — в ключевых госпрограммах выделены арктические разделы.

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Финансирование программы по развитию Арктики снижено

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Теги: программа, развитие Арктики, финансирование, резиденты



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