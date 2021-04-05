05 Апреля 2021
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украинские противодесантные учения, артиллерия, ВСУ (2016) | Фото:

Байден велел Зеленскому наступать на Донбасс?

Звонок Джо Байдена Владимиру Зеленскому означает "благословение" на наступление на Донбасс, считает депутат Рады Илья Кива. Так он прокомментировал разговор двух президентов на днях.
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США война нужна, чтобы надолго остановить "Северный поток-2" и усилить санкции против России, Зеленскому же - чтобы "смыть свои преступления" и укрепить свою власть через уничтожение в этих условиях оппозиции, сказал Кива "Стране". По его данным, власть уже начала подготовку к предстоящим внеочередным выборам. Но так как рейтинг "Оппозиционной платформы" высок, ее попытаются запретить.

Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман написал, что ДНР находится в стесненном положении, так как до окончания строительства "Северного потока-2" осталось немного. А значит, обстрелы будут нарастать.

"Осталось достроить всего 121 км. Боюсь, это будут очень кровавые километры", – опасается Кофман.

Что касается военного аспекта, то на днях украинская разведка сообщила, что Россия завершает подготовку мероприятий с целью "спровоцировать Украину на военный ответ". Об этом киевские власти говорят уже несколько недель, подготавливая общественное мнение к военным действиям.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил на российском ТВ, что Украина готова к нападению, а ДНР - к военному ответу. Обстрелы со стороны Украины происходят практически каждый день. СМИ и эксперты сообщают о такой концентрации войск с обеих сторон, которой никогда не было.

Напомним, в апреле 2014 года решение о военной оккупации Донбасса было принято после визита Байдена в Киев. Тогда и начался военный конфликт.

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Байден велел Зеленскому наступать на Донбасс?

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден



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