Байден велел Зеленскому наступать на Донбасс?

Звонок Джо Байдена Владимиру Зеленскому означает "благословение" на наступление на Донбасс, считает депутат Рады Илья Кива. Так он прокомментировал разговор двух президентов на днях.

США война нужна, чтобы надолго остановить "Северный поток-2" и усилить санкции против России, Зеленскому же - чтобы "смыть свои преступления" и укрепить свою власть через уничтожение в этих условиях оппозиции, сказал Кива "Стране". По его данным, власть уже начала подготовку к предстоящим внеочередным выборам. Но так как рейтинг "Оппозиционной платформы" высок, ее попытаются запретить.

Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман написал, что ДНР находится в стесненном положении, так как до окончания строительства "Северного потока-2" осталось немного. А значит, обстрелы будут нарастать.

"Осталось достроить всего 121 км. Боюсь, это будут очень кровавые километры", – опасается Кофман.

Что касается военного аспекта, то на днях украинская разведка сообщила, что Россия завершает подготовку мероприятий с целью "спровоцировать Украину на военный ответ". Об этом киевские власти говорят уже несколько недель, подготавливая общественное мнение к военным действиям.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил на российском ТВ, что Украина готова к нападению, а ДНР - к военному ответу. Обстрелы со стороны Украины происходят практически каждый день. СМИ и эксперты сообщают о такой концентрации войск с обеих сторон, которой никогда не было.

Напомним, в апреле 2014 года решение о военной оккупации Донбасса было принято после визита Байдена в Киев. Тогда и начался военный конфликт.