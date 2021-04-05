05 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
митинг, Краснознаменная группа, памятник, часы (2013) | Фото: Накануне.RU

"Из-за угрозы коронавируса": в Екатеринбурге запретили пикет за возвращение Краснознаменной группы

В Екатеринбурге власти отказали в проведении пикета за возвращение Краснознаменной группы. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев.

Как рассказал парламентарий на своей странице в соцсети, на днях небольшая группа активистов КПРФ и Ленинского комсомола направила уведомление о проведении пикета за возвращение монумента.

"Комсомольцы были уверены, что на фоне улучшения эпидемиологической обстановки, когда разрешено проводить многотысячные флэшмобы, посещать бары и массовые гуляния, с уличным пикетом в составе до 10 человек проблем точно не возникнет. Но у чиновников оказался свой взгляд на этот счет: ребята получили отказ из-за угрозы заразиться коронавирусом. По мнению властей, молодежи в баре безопаснее, чем на открытом воздухе", - рассказал Ивачев.

выставка, памятная акция за возвращение Краснознаменной группы(2019)|Фото: Накануне.RU

Но у организаторов акции нашелся ответ чиновникам - участники запланированного пикета поставили прививку от ковида, о чем уже направили подтверждающие документы. О реакции властей пока неизвестно.

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе главы ветеранских организаций Екатеринбурга и Свердловской области высказались о возвращении Краснознаменной группы. По их словам, они не знают, с чем связана задержка в восстановлении памятника в центре уральской столицы.

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"Из-за угрозы коронавируса": в Екатеринбурге запретили пикет за возвращение Краснознаменной группы

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Теги: Краснознаменная группа, пикет, коронавирус, запрет



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