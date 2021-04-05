05 Апреля 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
колония Омск (2018) | Фото: ngs55.ru

"Выручили 56 миллионов на изделиях": в Екатеринбурге появится торговый центр с товарами заключенных

В уральской столице продолжается строительство  торгового центра , который на территории СИЗО № 1. В настоящий момент в здании на улице Репина идут отделочные работы.  Как рассказал Накануне.RU пресс – секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко пока неясны сроки открытия ТЦ.

Постройка имеет два этажа. На одном из этажей разместится музейная экспозиция. Там будут представлены различные артефакты и документы из жизни колоний.

Второй этаж отойдет под магазин. Там будут продаваться изделия, произведенные заключенными. Купить их сможет любой желающий.  В частности, в продажу поступят бочки, мангалы,  различная мебель, швейные изделия и рассада.

В прошлом году за счет продаж изделий заключенных было выручено, по оценкам пресс службы, больше 50 миллионов рублей.

"Строительство начато еще в 2019 году.  В 2020 году из-за пандемии темпы строительства были остановлены. В 2020 году на различных ярмарках с изделиями зэков были выручены 56 миллионов рублей", - заключил Левченко.

 

 

 

 

 

 

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"Выручили 56 миллионов на изделиях": в Екатеринбурге появится торговый центр с товарами заключенных

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Теги: ГУФСИН, Екатеринбург, СИЗО 1, торговый центр



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