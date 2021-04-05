"Выручили 56 миллионов на изделиях": в Екатеринбурге появится торговый центр с товарами заключенных

В уральской столице продолжается строительство торгового центра , который на территории СИЗО № 1. В настоящий момент в здании на улице Репина идут отделочные работы. Как рассказал Накануне.RU пресс – секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко пока неясны сроки открытия ТЦ.

Постройка имеет два этажа. На одном из этажей разместится музейная экспозиция. Там будут представлены различные артефакты и документы из жизни колоний.

Второй этаж отойдет под магазин. Там будут продаваться изделия, произведенные заключенными. Купить их сможет любой желающий. В частности, в продажу поступят бочки, мангалы, различная мебель, швейные изделия и рассада.

В прошлом году за счет продаж изделий заключенных было выручено, по оценкам пресс службы, больше 50 миллионов рублей.

"Строительство начато еще в 2019 году. В 2020 году из-за пандемии темпы строительства были остановлены. В 2020 году на различных ярмарках с изделиями зэков были выручены 56 миллионов рублей", - заключил Левченко.