После закрытия зимников вакцину в труднодоступные села Югры доставит авиация

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Одной из тем обсуждения стала вакцинация населения, передает корреспондент Накануне.RU.

2-3 апреля в округ поступило 15 тыс. доз вакцины от коронавируса, в ближайшее время их доставят в медучреждения округа, в течение недели в округ поступит еще 4,5 тыс. доз препарата "Спутник V". На 5 апреля в Югре привиты от коронавируса первым компонентом вакцины 66,3 тыс. человек, завершили вакцинацию 52,5 тыс., использовано 75% от поступившего количества доз препарата.

В труднодоступные населенные пункты Югры, после закрытия зимников, вакцину будут доставлять санитарной авиацией.

Также со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко Наталья Комарова отметила, что вероятно, югорчанам потребуется повторная вакцинация в 2022 г.

"Все будет зависеть от коллективного иммунитета", - отметила губернатор.

Для формирования коллективного иммунитета нужно привить 60% югорчан.