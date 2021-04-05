Счетная палата предложила правительству вариант снижения бедности в два раза быстрее, чем планировалось

Счетная палата России предложила правительству свой план по снижению бедности в стране в два раза. Аудиторы предлагают сделать это в два раза быстрее, чем обозначено в плане достижения национальных целей, утвержденном Владимиром Путиным.

"Мы проанализировали все госпрограммы поддержки. Полгода этот отчет держался под сукном. Моя доказанная позиция: можно к 2024 году снизить в два раза бедность. Может быть правительство выберет не 2024 год, а другой. У нас есть своя модель. Это финансово емкая, но разумная история", - заявил глава СП Алексей Кудрин на заседании президиума фракции "Единой России" в Госдуме.

Напомним, ранее Кудрин сообщил, что до 20% россиян, попадающих в категорию бедных, не охвачены вообще никакими мерами поддержки со стороны государства.