Бизнесмены подали иски к полковнику ФСБ Черкалину на 16,5 млрд рублей

Бизнесмены Игорь Ткач и Сергей Гляделкин, потерпевшие по делу бывшего начальника управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, заявили к обвиняемому гражданские иски на общую сумму более 16,5 млрд рублей.

Аргументы, к которым апеллируют коммерсанты, пока не раскрываются, передает РИА Новости.

Уголовное дело против Черкалина было возбуждено в мае 2019 года. Ему меняется получение взятки на общую сумму в $850 тыс. от совладельца банка "Транспортный" Александра Мазанова и хищение доли в компании "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее 637 млн рублей у деловых партнеров Ткача и Гляделкина.

По делу также арестованы еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Черкалин, как полагает следствие, руководил преступной группой.

Сообщалось, что силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ. Это на 3 млрд больше суммы, изъятой у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.

Оперативники подозревают, что эти деньги были получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур. Сообщалось, что Черкалин годами "крышевал" банковскую сферу.

Ранее Черкалин не только полностью признал свою вину, но и дал показания на своего бывшего руководителя. По данным издания "Коммерсант", чекист рассчитывает получить минимальный срок.

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