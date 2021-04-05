В Челябинске собственника исторического здания накажут за незаконный ремонт

В Челябинске собственника исторического здания привлекут к административной ответственности за незаконное проведение работ на объекте культурного наследия.

Факты незаконного проведения работ был установлен сегодня в ходе контрольных мероприятий сотрудниками Комитета охраны объектов культурного наследия. Работы велись без разрешения комитета и без лицензии на ремонт таких объектов.

Речь идет о здании по улице Труда, 75.

Собственнику выдали предписание о незамедлительной приостановке всех работ на объекте. Теперь ему грозит административная ответственность, на него будут составлены административные протоколы за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия и за организацию или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор.