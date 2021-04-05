Чтобы вырастить и собрать урожай в этом году России нужно 35 тысяч иностранцев - Минсельхоз

Для того, чтобы вырастить и собрать урожай в этом году, российскому АПК понадобится привлечь порядка 35 тыс. иностранных рабочих, сообщил сегодня на встрече с президентом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Он назвал ситуацию "небольшой проблемой". В прошлом году аграрии справились "своими" силами: на поля были привлечены временно безработные, студенты. "В этом году все-таки будет потребность в иностранцах", - отметил Патрушев.

Он добавил, что в части российских регионов посевная уже началась, в этом году посевные площади только под зерновыми планируется увеличить на 600 тыс. га. Патрушев сообщил Владимиру Путину, что в этом году в приемлемом состоянии из-за погоды находится только 80% озимых, это хуже, чем годом раньше, "хотя ситуация и выправляется".

Еще одной проблемой отрасли Патрушев назвал рост цен на минеральные удобрения и на ГСМ (в основном на бензин). По удобрениям инфляция в прошлом году составила 10-41% в зависимости от вида, в этом году цены тоже уже успели подрасти. Дефицита не прогнозируется, но министр отметил, что оптимальное внесение удобрений составляет 80 кг на гектар пашни, а сейчас вносится только 55 кг.

Проблемы в этом году есть и у птицеводов. Они связаны с дефицитом сырья из-за гриппа птиц, бушующего во всем мире. В России в прошлом году ущерб от него составил 3 млрд руб. При этом из-за отсутствия собственной генетической базы российские фермеры вынуждены закупать родительские фермы за рубежом. По словам Патрушева, к 2025 году планируется локализовать 90% такого производства в России.

Одним из факторов роста цен на молочные продукты министр назвал внедрение обязательной маркировки продукции.

Наконец, сам президент обозначил проблему с главным инструментом поддержки аграриев: "Кредиты для малого бизнеса в АПК должны быть доступными, там столько бюрократии, что не добраться".