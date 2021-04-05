05 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Андрей Ветлужских (2018) | Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы предложил привлекать к ответственности за мат на работе

Жители страны, страдающие от частого мата на своем рабочем месте, могут привлечь к ответственности особо вспыльчивых коллег. Об этом заявил в соцсети депутат Госдумы, глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков в соцсети.

"Если работник на рабочем месте позволяет себе употреблять нецензурную лексику, то он может быть привлечен к административной ответственности по ст. 20.1. "Мелкое хулиганство" КоАП РФ", - сообщил депутат.

Он также порекомендовал добиваться включения в правила внутреннего трудового распорядка организации обязанности работников проявлять взаимную вежливость, уважение и соблюдать служебную дисциплину, не позволяя нецензурно выражаться. Тогда работодатель сможет привлечь сотрудника и к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что наказанием за нарушение ст. 20.1 КоАП РФ является штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб.

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Депутат Госдумы предложил привлекать к ответственности за мат на работе

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Теги: штраф, мат, коллеги, рабочее место, сотрудники, депутат, Ветлужских



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