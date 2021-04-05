Югру затопило: жители автономного округа массово жалуются на "озера" во дворах

Этой весной югорчане массово жалуются на затопленные улицы: из-за плохой уборки снега в разных городах автономного округа образовались собственные "озера" и "моря". Фотографии и видеозаписи потопа жители Сургута, Нефтеюганска, Когалыма и Югорска публикуют в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях жители пишут, что регулярно обращались к властям через городской портал с требованием убрать снег со дворов и дорог. Однако коммунальщики свою работу так и не выполнили.

В результате интернет заполонили видеозаписи, на которых автомобили вынуждены буквально "плыть" по залитым водой улицам.

"Район Ауры. За что мы платим управляющей компании? Люди своими силами борются с потопом. Почему?" - поинтересовался автор видеоролика в группе "К-Информ | Сургут" социальной сети "ВКонтакте".

В комментариях интернет-пользователи отмечают, что место действия - как раз рядом с управляющей компанией.

"Давайте устроим городской конкурс на самую большую и глубокую лужу в дворах. Назовем Супер лужа 2021", - предлагают подписчики.

В защиту коммунальщиков один из комментаторов отметил, что не всегда просьбы убрать машины со дворов выполняются.

"Не только УК виновата", - заявила подписчица группы Лариса.

Ниже под этой записью - еще одно видео. На этот раз с улицы Крылова.

В комментариях часть подписчиков вспомнила времена, когда в городе был деревянный асфальт. Другие - в затопленных улицах обвинили прежнего главу - Вадима Шувалова.

"Большое спасибо бывшему мэру Шувалову. Если бы не он, мы столько бассейнов на одного человека не видели б. Низкий поклон вам вадим. Теперь главное эти бассейны по всему ХМАО внедрить", - шутят пользователи.

"Полгода почти ремонтировали этот участок дороги, и ливневку так нормально и не сделали", - заметил подписчик Руслан.

Некоторые советуют новому мэру Филатову назначить одного из своих замов "ответственным за лужи". Большое возмущение у сургутян вызывают новые рекламные билборды. Жители экономической столицы Югры считают, что установка мест для новых рекламных баннеров - не та задача, которую сейчас следует выполнять городским властям в первую очередь.

Огромная лужа образовалась также на парковке возле железнодорожного вокзала. Пользователи соцсетей отмечают, что такая картина становится первым, что видят гости города. Также из-за лужи у водителей нет возможности припарковаться возле вокзала.

Впрочем, проблема оказалась актуальной не только для Сургута. Но и для многих других городов Югры.

"Когалымская Венеция" - подписал свое видео автор записи.

Отметим, что на прошлой неделе замечание от губернатора Югры Натальи Комаровой получили коммунальщики. Губернатор выразила недовольство качеством уборки снега после визита в Сургут и заметила, что в городе "лужи по колено".

Губернатор подчеркнула, что подобную оценку работы коммунальщиков она озвучивает не в первый раз: ранее тема качества уборки снега в Югре обсуждалась совместно с мэрами региона на комиссии по ЧС.