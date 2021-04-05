Почти 169 тысяч свердловчан завершили вакцинацию от ковида

В Свердловской области подведены предварительные итоги вакцинации от коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, по данным на 5 апреля на Среднем Урале первым компонентом вакцины привито 233 тыс. 121 человек. Полностью завершили вакцинацию 168 тыс. 711 человек.

Кроме этого, минздрав подвел итоги вакцинации от ковида в ТРЦ Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Так, в мобильном пункте вакцинации в ТРЦ "О’КЕЙ" в Екатеринбурге, который работал 2 и 3 апреля, первый компонент прививки от COVID-19 поставили 600 человек. Еще 170 свердловчан привились в Нижнем Тагиле в торговом центре "DEPO", где кампанию провела Демидовская городская больница.

Напомним, что на прошлой неделе в Свердловскую область поступила крупная партия вакцины от коронавируса.