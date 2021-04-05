05 Апреля 2021
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Общество В России
Сергей Удальцов (2017) | Фото: Накануне.RU

Суд продлил надзор за Удальцовым до апреля 2022 года

Симоновский суд Москвы продлил надзор за координатором "Левого Фронта" Сергеем Удальцовым до конца апреля 2022 года. Таким образом, частично удовлетворен иск ОМВД по району Нагатинский затон.

Теперь Удальцов, помимо запрета на посещение массовых акций, должен четыре раза в месяц отмечаться в отделе полиции по месту жительства, сообщается в телеграм-канале оппозиционера.

Полиция просила установить ночной режим (нахождение дома в период с 22.00 до 6.00 утра) и ограничение на выезд из Москвы, но суд счел эти меры чрезмерными и в удовлетворении этой части иска отказал.

Полиция и суд аргументировали необходимость ужесточения и продления надзора тем, что летом этого года Удальцов был подвергнут аресту на 10 суток за то, что разместил в соцсетях о намерении граждан подать в Генпрокуратуру заявления в защиту Павла Грудинина и против репрессий в отношении представителей оппозиции.

Удальцов в течение 10 дней намерен подать апелляцию на данное решение суда.

6 марта сообщалось, что полиция направила в Симоновский районный суд Москвы новое исковое заявление об ужесточении административного надзора, которому в настоящее подвергнут координатор "Левого фронта". Сам Удальцов уверен, что данные действия властей направлены на то, чтобы максимально ограничить его общественную активность, так как боятся роста протестных настроений в России в преддверии выборов в Госдуму.

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Суд продлил надзор за Удальцовым до апреля 2022 года

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Теги: сергей удальцов, административный надзор



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