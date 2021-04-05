05 Апреля 2021
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Экономика В России
Гринвич Гипербола магазин супермаркет прилавок винный отдел вино алкоголь (2014) | Фото:Накануне.RU

Минсельхоз: Российские вина составляют более 60% ассортимента в крупных сетях

Принятие закона о виноделии и виноградарстве позитивно отразилось на ситуации в отечественной отрасли, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на встрече с Владимиром Путиным. По словам министра, импорт виноматериалов в Россию практически полностью прекращен, он снизился в десятки раз. Российское вино теперь производится из российского винограда, до 60% ассортимента в крупнейших торговых сетях – российские вина. "Я не говорю о магазинах премиум-класса", - пояснил министр.

Закон, кардинально меняющий ситуацию на рынке и в отрасли, приняли в конце 2019 года. Тогда он вызвал противоречивую реакцию у отечественных производителей шампанского. Одни виноделы, у которых значительный (если не весь) объем виноматериалов импортный, переживали: им нельзя теперь называть свою продукцию "вином России", ее ждет место на полках рядом с дешевыми иностранными напитками. Другие радовались, поскольку их виноград выращен на российской лозе.

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Минсельхоз: Российские вина составляют более 60% ассортимента в крупных сетях

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Теги: российские вина, закон о виноделии, виноматериал



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