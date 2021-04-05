05 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
комбайн, сахарная свекла, уборочная, апк (2019) | Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

То густо, то пусто: Патрушев объяснил Путину, почему снизились посевные площади сахарной свеклы

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев объяснил Владимиру Путину, почему в 2020 году снизились объемы посевных площадей под сахарной свеклой. На встрече с президентом он сообщил, что в 2020 году эти площади "сознательно сокращались", поскольку годом раньше посев был рекордным, переизбыток сырья дал снижение цены на сахарную свеклу, что сделало производство нерентабельным. Министр признал, что теперь это сокращение превратилось в риск обеспеченности перерабатывающих компаний и фактор роста цен в рознице. Он пообещал, что в этом году посевные площади будут наращиваться.
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Напомним, сегодня СМИ сообщили о планах Минсельхоза по распределению квот на поставки сахара между сахарными заводами. По сути это введение элемента плановой экономики вдобавок к нерыночным "заморозкам" цен на сахар, которые недавно правительство продлило, хотя раньше не собиралось этого делать. Все это происходит на фоне растущей инфляции, которая в годовом выражении к середине марта уже достигла 5,8%.

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То густо, то пусто: Патрушев объяснил Путину, почему снизились посевные площади сахарной свеклы

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Теги: дмитрий патрушев, минсельхоз, цены, продукты, посевная, сахарная свекла



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