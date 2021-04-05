"Причина в грунте": В мэрии Екатеринбурга прокомментировали подтопления в "Зеленой Роще"

В комитете благоустройства администрации Екатеринбурга объяснили причину подтопления "Зеленой Рощи", а также прокомментировали заявление общественника Владимира Злоказова об отсутствии систем водоотведения в парке.

"Мы безмерно ценим мнение Владимира Злоказова. Но. Сейчас вода на газонах не уходит, потому что грунт еще промерзший после зимы. Когда грунт оттает, никакого "подтопления" не будет. Логично. Дренажи не требуются", - заявили в администрации.

По поводу размытия грунтовых дорожек также переживать не приходится, считают в мэрии. По словам представителей комитета благоустройства, данный тип покрытия требует правильной эксплуатации, из-за чего их регулярно необходимо поправлять, планировать и уплотнять. В связи с этим в регламенте на содержание указывается периодичность данных работ.

"Работы выполняются эксплуатирующей организацией. Парк закреплен за Екатеринбургским лесничеством, так что все с ней (грунтовой дорожкой) будет хорошо", - заключили в мэрии.

Напомним, "Зеленая роща" после реконструкции была открыта для жителей уральской столицы 16 октября. На работы потратили 130 млн руб.