05 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Подтопление в Зеленой роще (2021) | Фото: facebook.com/vladimir.zlokazov

"Причина в грунте": В мэрии Екатеринбурга прокомментировали подтопления в "Зеленой Роще"

В комитете благоустройства администрации Екатеринбурга объяснили причину подтопления "Зеленой Рощи", а также прокомментировали заявление общественника Владимира Злоказова об отсутствии систем водоотведения в парке.

"Мы безмерно ценим мнение Владимира Злоказова. Но. Сейчас вода на газонах не уходит, потому что грунт еще промерзший после зимы. Когда грунт оттает, никакого "подтопления" не будет. Логично. Дренажи не требуются", - заявили в администрации.

По поводу размытия грунтовых дорожек также переживать не приходится, считают в мэрии. По словам представителей комитета благоустройства, данный тип покрытия требует правильной эксплуатации, из-за чего их регулярно необходимо поправлять, планировать и уплотнять. В связи с этим в регламенте на содержание указывается периодичность данных работ.

"Работы выполняются эксплуатирующей организацией. Парк закреплен за Екатеринбургским лесничеством, так что все с ней (грунтовой дорожкой) будет хорошо", - заключили в мэрии.

Напомним, "Зеленая роща" после реконструкции была открыта для жителей уральской столицы 16 октября. На работы потратили 130 млн руб.

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"Причина в грунте": В мэрии Екатеринбурга прокомментировали подтопления в "Зеленой Роще"

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Теги: подтопление, Зеленая Роща, Злоказов, мэрия, администрация



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