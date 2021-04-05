В офисе подрядчика космодрома Восточный в Казани проходят обыски

В Казани идут обыски в головном офисе производственно-строительного объединения "Казань".

Как сообщает "Интерфакс", силовики и изымают финансовую документацию компании, офис заблокирован.

По данным местной прессы, обыски связаны с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов на 1,3 млрд рублей.

ПСО "Казань" участвовала в ряде крупных инфраструктурных проектов, в том числе в строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу в Самаре и Саранске. Также компания занимается строительством объектов второй очереди космодрома "Восточный".

Ранее сообщалось о проблемах у "Восточного" со строительством второй очереди, которое идет с отставанием от графика. Это признал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, причин несколько: во-первых, это отсутствие строителей. Другая проблема, о которой сообщалось еще в начале марта – претензии со стороны государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России. Они были столь весомыми, что арбитражный суд в Амурской области вынес решение о приостановке на 90 дней деятельности ООО "ПСО "Казань", которое ведет строительство площадки.