В офисе подрядчика космодрома Восточный в Казани проходят обыски

05 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чьи "Искандеры" стреляли по Шуше?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО В России
космодром Восточный (2015) | Фото: eer.ru

В офисе подрядчика космодрома Восточный в Казани проходят обыски

В Казани идут обыски в головном офисе производственно-строительного объединения "Казань".

Как сообщает "Интерфакс", силовики и изымают финансовую документацию компании, офис заблокирован.

По данным местной прессы, обыски связаны с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов на 1,3 млрд рублей.

ПСО "Казань" участвовала в ряде крупных инфраструктурных проектов, в том числе в строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу в Самаре и Саранске. Также компания занимается строительством объектов второй очереди космодрома "Восточный".

Ранее сообщалось о проблемах у "Восточного" со строительством второй очереди, которое идет с отставанием от графика. Это признал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, причин несколько: во-первых, это отсутствие строителей. Другая проблема, о которой сообщалось еще в начале марта – претензии со стороны государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России. Они были столь весомыми, что арбитражный суд в Амурской области вынес решение о приостановке на 90 дней деятельности ООО "ПСО "Казань", которое ведет строительство площадки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В офисе подрядчика космодрома Восточный в Казани проходят обыски

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: псо казань, обыски, космодром восточный



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети