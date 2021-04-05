05 Апреля 2021
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Строительство метро в Челябинске (2020) | Фото: Челябметрострой

Екатеринбург потратит еще 16 миллионов на проектирование второй ветки метро

Проектно-изыскательные работы для второй ветки метро в Екатеринбурге затребуют еще 16 млн руб. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Игорь Сутягин. Изменения в муниципальной программе "Развитие Екатеринбургского метрополитена" на 2014-2021 гг. были опубликованы в "Екатеринбургском вестнике". Напомним, что в прошлом году на данные цели город также выделил 9 млн руб.

Более того, в этом году 10 млн руб. будет направлено на модернизацию станции "Геологическая". Проведенные работы позволят увеличить пропускную способность общественного транспорта.

Напомним, что речь о строительстве метро в Екатеринбурге пока не идет, поскольку в приоритете у города объекты Универсиады. На одном из осмотров таковых первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский пообещал, что метро в уральской столице достроит его сын.

Помимо этого в Екатеринбурге обсуждается проект строительства городской электрички, который обойдется городу в 20 млрд руб.

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Екатеринбург потратит еще 16 миллионов на проектирование второй ветки метро

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Теги: метро, Екатеринбург, строительство, Геологическая



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