05 Апреля 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

В Губкинском директора "Ямалстройкомпании" подозревают в уклонении от налогов на 45 миллионов

В Губкинском руководителя "Ямалстройкомпании" обвиняют в уклонении уплаты от налогов на 45 млн руб., сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье уклонение об уплаты налогов организацией в особо крупном размере. По версии следствия, с января 2015 по декабрь 2017 года руководитель "Ямалстройкомпания" внесла в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с иными коммерческими организациями.

Следствием предприняты меры по установлению и наложению ареста на имущество общества с ограниченной ответственностью с целью возмещения причиненного ущерба бюджету РФ.

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В Губкинском директора "Ямалстройкомпании" подозревают в уклонении от налогов на 45 миллионов

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Теги: налоги, ямалстройкомпания, уклонение



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