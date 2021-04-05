В Губкинском директора "Ямалстройкомпании" подозревают в уклонении от налогов на 45 миллионов

В Губкинском руководителя "Ямалстройкомпании" обвиняют в уклонении уплаты от налогов на 45 млн руб., сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье уклонение об уплаты налогов организацией в особо крупном размере. По версии следствия, с января 2015 по декабрь 2017 года руководитель "Ямалстройкомпания" внесла в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с иными коммерческими организациями.

Следствием предприняты меры по установлению и наложению ареста на имущество общества с ограниченной ответственностью с целью возмещения причиненного ущерба бюджету РФ.