05 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Автобус №57, общественный транспорт (2021) | Фото: Накануне.RU

В автобусах Екатеринбурга искали "безмасочных" пассажиров. Итоги рейда

В понедельник, 5 апреля, в Екатеринбурге прошел рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Его провели муниципальная транспортная инспекция при участии ГИБДД.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, рейд показал, что масочный режим соблюдают более 90% пассажиров и все сотрудники транспортных предприятий, обслуживающих автобусные маршруты Екатеринбурга. В салонах инспекторы проводили профилактические беседы с кондукторами: им было дано указание не пускать "безмасочных" пассажиров.

Если же контролеры выявляют уральцев, которые по каким-то причинам наотрез отказываются надевать маски, то, помимо разъяснений, к ним могут применяться и административные меры. В салоне и на входных дверях размещены объявления, напоминающие об обязательном использовании средств индивидуальной защиты.

В соответствии с указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева все жители региона обязаны носить маски в общественном транспорте и магазинах. За невыполнение санитарных требований предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга не изменится до 2022 года. Мэрия не собирается поднимать данный вопрос в текущем году.

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В автобусах Екатеринбурга искали "безмасочных" пассажиров. Итоги рейда

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Теги: автобусы, рейды, маски, Екатеринбург



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