05 Апреля 2021
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Политика В России Москва
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Кремль - про индексации работающим пенсионерам: "Никаких решений нет"

Несмотря на заверения "единороссов" в том, что Владимир Путин непременно озвучит в послании Федеральному собранию решение о возвращении индексаций пенсий работающих пенсионеров, "никаких решений здесь (по этой теме – прим. ред.) не принималось", заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Он сообщил, что послание будет оглашено 21 апреля, но не стал говорить о темах выступления главы государства: "Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем делать этого сейчас".

Также представитель Кремля заявил, что соображения по поводу возврата индексации правительство отправляло президенту, но что в этих "соображениях" – он не сказал.

"Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам, правительство активно занималось этой темой, действительно, разные соображения кабинет министров направлял на имя президента", - цитирует Пескова ТАСС.

Учитывая, что правительство ранее неоднократно выступало против индексации пенсий работающих пенсионеров, можно ожидать, что и "соображения" были не в поддержку индексации.

Между тем, в конце марта в Госдуме предлагались сразу три законопроекта, возвращающие индексацию пенсий работающих пенсионеров. Оппозиционные партии были готовы одобрить любой из предложенных вариантов и начать работать над ними как можно раньше. Но "Единая Россия" не поддержала в итоге ни один проект. Член комитета по соцполитике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что "Единая Россия" не будет "есть чужой хлеб", имея в виду работу правительства над предложениями по индексации. Оппозиционные партии сочли эту позицию антинародной, поскольку правительство и Путин переживут отсутствие лавров за возвращение индексации, а вот пенсионерам с отсутствием прибавок справиться куда сложнее.

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Кремль - про индексации работающим пенсионерам: "Никаких решений нет"

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Теги: индексация пенсий, работающие пенсионеры, дмитрий песков, послание президента



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