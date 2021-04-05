"Скопинского маньяка" оштрафовали на 1200 рублей

"Скопинского маньяка" Виктора Мохова оштрафовали на 1200 рублей, сообщает РИА Новости в судебном участке №31 Скопинского райсуда Рязанской области.

По данным информагентства, после освобождения Мохова полиция составила на него два протокола – о том, что он в назначенный срок не вернулся в родной город, и о том, что вопреки запрету посетил некое публичное мероприятие.

Кроме того, полиция попросила расширить административные ограничения для Мохова, установленные после выхода из колонии. Заседание по этому вопросу должно пройти во вторник.

Ранее сообщалось, что Мохова признали виновным в нарушении административного надзора. Данная статья влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, Мохов отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых почти четыре года держал в подвале насиловал, бил и пытал. 3 марта он вышел на свободу после 17 лет заключения.