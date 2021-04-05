Родственники "мытищинского стрелка" отказываются от животных из "домашнего зоопарка" Барданова

Родственники "мытищинского стрелка" Владимира Барданова, устроившего стрельбу в поселке Новые Вешки в конце марта, не хотят забирать диких животных из "домашнего зоопарка", который мужчина устроил у себя в усадьбе, сообщила на пресс-конференции глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, новое место жительства нашли двум медведям, содержавшимся на участке у Барданова: их выразило готовность принять крестьянско-фермерское хозяйство из Калуги. У фермеров есть все условия для содержания животных, сообщила Радионова. Она добавила, что у Барданова были документы на медведей: одного он купил в 2010 году у Московского театра иллюзий, другого – в 2014-м – у турецкой компании по производству меха и кожи.

А вот с другими животными - барсуком, енотом и рептилиями – дела обстоят сложнее, на них нет документов, сейчас Росприроднадзор ищет для них новых компетентных хозяев.

По словам Радионовой, в России нет ни четких положений законодательства о таких животных, ни механизмов их пристроя. "Как правило такие животные – это конфискат. Их выявляют на постах таможни и ГИБДД. Очень сложно с животными, у которых среда обитания не Россия. Хорошо, когда забирают зоопарки. Например, Московский зоопарк является базовым местом, куда перемещают птиц, рептилий, редких животных", - отметила глава Росприроднадзора.

Радионова напомнила, что в 2019 году ее ведомство уже ставило вопрос о создании центров передержки или содержания таких животных. А появляются брошенные дикие животные не только в ситуациях вроде той, что случилась с Бардановым (хотя и таких случаев хватает, говорит Радионова). Например, часто у медвежат погибает мать, такие случаи часты на Урале и в Сибири. Содержать медвежат негде. Если же речь идет о краснокнижных животных, то закон позволяет их передачу только в государственные учреждения, которых просто нет или они не располагают условиями.