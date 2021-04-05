В Челябинске начнется ямочный ремонт

В Челябинске на этой неделе начнется ямочный ремонт дорог. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Все подрядчики на этой неделе запускают асфальто-бетонные заводы и на этой неделе в массовом порядке начнется ямочный ремонт", - заявил он.

Глава Челябинска Наталья Котова обратила внимание, что к ней поступают обращения граждан, которые жалуются на состояние дорог после зимы. Она поручила подрядчикам, которые выполняли дорожные работы в прошлом году, устранить дефекты дорожного покрытия.

"Гарантийный срок четыре года. Мы уже начали работу вместе с подрядчиками по ревизии объектов, которые были сделаны в прошлом году. Подрядчики устранят за свой счет те дефекты, которые были выявлены после зимнего содержания", - отметил Куляшов.

Мэр поручила поднять все дорожные контракты за последние четыре года, и где сохранились гарантийные сроки, подрядчики должны выполнить ямочный ремонт.