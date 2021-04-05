Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Место оглашения будет объявлено позже, добавил он, прорабатываются разные варианты. Одновременно с этим объявят аккредитацию для представителей СМИ, передает РИА Новости.

Ранее послание президента всегда оглашалось в Кремле.

Напомним, сообщалось, что премьер Михаил Мишустин и его кабинет министров выступят в Госдуме с годовым отчетом после того, как Владимир Путин озвучит послание Федеральному собранию. Ранее предполагалось, что премьер-министр придет с отчетом в Госдуму 21 апреля.

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