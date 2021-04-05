В мэрии Екатеринбурга оценили "дорожный ремонт" луж

В администрации Екатеринбурга рассказали, почему дорожники засыпают лужи на перекрестке Новаторов - Ломоносова асфальтом. Как оказалось, по данным мэрии, это временное решение проблемы - провалов в асфальтовом покрытии.

"Приняли первоочередные меры: забросали асфальтовой срезкой. При положительных температурах сделаем картами, ливневая канализация там отсутствует – воде деваться некуда", - сообщили в мэрии.

Там также отметили, что выделенные на ремонт дорожной сети в Екатеринбурге 1,7 млрд руб. не имеют отношения к сегодняшним работам, поскольку ситуация в Орджоникидзевском районе относится к ямочному ремонту.

Напомним, что указанные средства будут направлены на ремонтные работы, которые стартуют с 1 мая. За эти деньги на выбранных участках дорог в уральской столице полностью снимут дорожное покрытие, переделают "подушку" дороги, произведут укладку нового асфальта, отремонтируют бордюры и понизят переходы. В общей сложности город сможет отремонтировать 48 участков дорог, в числе которых четыре путепровода и один мост.