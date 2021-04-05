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Происшествия В России Москва
суд, молоток (2015) | Фото:

Суд приговорил к 19 годам экс-полицейского за стрельбу в коллег в метро Москвы

Мосгорсуд приговорил к 19 годам колонии строгого режима бывшего полицейского Алексея Смирнова по делу о покушении на жизнь коллег в столичном метро в сентябре 2019 года.

11 февраля коллегия присяжных заседателей признала Смирнова виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов. При этом он был оправдан по обвинению в еще одном эпизоде посягательства и по обвинению в получении двух взяток, пишет "Интерфакс".

Однако коллегия присяжных единодушно решила, что Смирнов заслуживает снисхождения. Таким образом, максимальное наказание - пожизненное лишение свободы – ему назначено быть не могло.

Напомним, 18 сентября 2019 года в Москве на станции метро Рязанский проспект произошла перестрелка. Сотрудники собственной безопасности МВД по городу Москве пытались задержать коллегу из патрульно-постовой службы. Основанием для задержания якобы стала взятка.

Полицейский сдаваться отказался и открыл огонь – в результате один полицейский был убит, другой ранен и в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Стрелявшего задержали.

Mash сообщал, что на допросе полицейский заявил, что взятку не брал, несмотря на то, что ему предлагали. Как раз в этот момент в комнату УВД на Московском метрополитене зашли полицейские из ОСБ, начался конфликт, мужчина открыл огонь.

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Суд приговорил к 19 годам экс-полицейского за стрельбу в коллег в метро Москвы

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Теги: полицейский, стрельба, метро москвы



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