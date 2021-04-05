На Урале магазин оштрафовали на 150 тысяч за отказ пустить инвалида с кардиостимулятором

На Среднем Урале магазин оштрафован за отказ инвалиду в доступе к товарам.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, к ним поступило обращение от жителя Нижнего Тагила, который хотел купить обувь в магазине "Кари" на улице Садовая. В связи с имеющейся инвалидностью у мужчины стоял кардиостимулятор.

Следуя рекомендациям, выданным фирмой-изготовителем, и опасаясь за свое здоровье, тагильчанин обратился к сотрудникам магазина с просьбой отключить входные охранные рамки в момент его прохода в торговый зал. В доказательство он предъявил карту-удостоверение владельца ЭКС.

Однако в магазине категорически отказались это сделать. Тогда мужчина вызвал наряд полиции, который зафиксировал факт отказа в доступе к товарам и записал объяснения его супруги и продавца-кассира "Кари". После этого материалы передали в Роспотребнадзор, который провел собственное расследование.

Ведомство нашло в действиях продавца нарушение, предусмотренное частью 5 статьи 14.8 КоАП РФ (отказ потребителю в доступе к товарам). На ООО "Кари" наложен штраф в размере 150 тысяч рублей.