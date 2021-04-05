В Тюмени в аварии пострадали маленький ребёнок и трое взрослых

На перекрёстке Фёдорова – Менделеева в Тюмени столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие, рассказала Накануне.RU глава отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Авария случилась сегодня. "Тойота лэнд крузер" и "Лексус" ехали на разрешающий сигнал светофора. "Тойота" при повороте, по предварительным данным, не пропустила вторую иномарку.

На месте медицинская помощь оказана троим пострадавшим, в числе которых – четырёхлетний ребёнок. 61-летняя водитель "Лексуса" госпитализирована с травмой рёбер и другими повреждениями.