Дачную амнистию могут упростить и сделать бессрочной

Росреестр готовит законопроект, который может упростить дачную амнистию и продлить ее бессрочно.

Так, согласно предложениям ведомства, оформление прав собственников на землю по документам старого образца может стать проще. Сейчас этот момент остается нерешенным, отмечает РБК.

"Например, если гражданину был предоставлен в постоянное пользование огородный земельный участок, на котором строить нельзя, то несмотря на использование земельного участка на протяжении десятков лет, он не перейдет по наследству ни его детям, ни внукам. Этот участок придется приобретать на общих основаниях у органов публичной власти", - поясняют в Росреестре.

Также во внесудебном порядке можно будет легализовать права на жилье, построенное в советский период, даже если у собственника нет на руках документов, подтверждающих его права.

Еще одно нововведение позволит навсегда упростить порядок регистрации прав на жилые и садовые дома.

С 2006 года дачной амнистией воспользовались более 14 млн заявителей. По подсчетам властей, многие россияне, имеющие на нее право, до сих пор не воспользовались им. Дачная амнистия продлена до 2026 года, в прошлом году ее расширили и усложнили. Также в этом году стартует гаражная амнистия, которая поможет узаконить россиянам свои гаражи, не учтенные раньше.