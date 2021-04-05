"Работы за 1,7 млрд". В Екатеринбурге "ремонтируют" дороги, засыпая асфальт в лужи

В Екатеринбурге замечены дорожные рабочие, проводящие ремонт покрытия на перекрестке Новаторов – Ломоносова, несмотря на огромные лужи.

Видео о работе дорожников в Орджоникидзевском районе жители уральской столицы выложили в сеть. В нем ремонтники в оранжевых жилетах лопатой скидывают из кузова асфальт прямо в лужи.

В администрации Екатеринбурга Накануне.RU пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.

Напомним, что в 2021 г. на ремонт дорог уральской столицы Екатеринбургу выделили 1,7 млрд руб. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бубнов. По его словам, за эти деньги город сможет отремонтировать 48 участков дорог, в числе которых четыре путепровода и один мост.

Согласно данным Минстроя РФ, по итогам 2020 г. Свердловская область стала одной из территорий страны с самым высоким качеством городской среды. Лучшими по данному показателю стали всего восемь субъектов РФ, среди которых Средний Урал занимает шестое место.