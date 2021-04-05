Мэр Перми отчитал глав районов за скользкие дороги

Глава Перми Алексей Демкин объявил замечание главам районов за из-за гололеда на тротуарах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Административно-техническая инспекция Перми в ночь на 5 апреля провела проверку содержания дорог во всех районах города. Проверка проводилась с 23.00 до 7.00. Было установлено, что подрядчики не обработали дороги и тротуары противогололедными материалами в полном объеме. Теперь в кратчайшие сроки эти недочеты должны быть устранены.

Отметим также, что сегодня Центральный парк развлечений им. Горького в Перми временно прекратил работу. Как сообщают в парке, это связано с гололедом. Сейчас на территории ведутся работы по его ликвидации.