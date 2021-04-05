Ущерб от действий главы департамента Минпромторга оценили в 31 млн

Ущерб от действий директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ Павла Серватинского оценивается более чем в 31 миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Ануфриенко.

Чиновника подозревают в превышении полномочий, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента.

По словам защитника, Павел Серватинский вину не признает, но сотрудничает со следствием.

Следствие считает, что чиновник единолично принял решение о продолжении предоставления субсидии ООО "Исток" на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках комплексных инвестиционных проектов, несмотря на сообщения подчиненных о выявленных нарушениях.

Глава департамента не принял мер по возврату ранее перечисленных денежных средств.