Севастополь стал российским лидером по приросту численности населения

Севастополь стал лидером в России по приросту численности населения в 2018-2022 гг. В этом городе федерального значения отмечен рост в 16,8%, свидетельствуют данные исследования РИА Рейтинг (проведен по заказу агентства РИА Новости).

Также росли Ингушетия (5,6%), Ленобласть (4,3%) и Чечня (4,2%).

В абсолютных числах больше всех выросло Подмосковье (плюс 206,9 тыс. человек) и Москва (148,8 тыс. человек).

В целом миграционный прирост наблюдался в 31 регионе, а вот естественный – всего в 17 субъектах Федерации.