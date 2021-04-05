Резкое потепление в Екатеринбурге стало причиной потопа в "Зеленой Роще"

Из-за резкого потепления в уральской столице, жители города не могут наслаждаться отдыхом в парке "Зеленая Роща". Все многочисленные сугробы, которые можно было наблюдать еще на прошлой неделе, превратились в мелкие озерца и ручьи, подтопляющие не только зеленую территорию парка, но и спортивные снаряды.

Свое недовольство в социальных сетях также высказал и екатеринбургский общественник Владимир Злоказов, отметивший упущение в вопросе водоотведения при реконструкции парка. Из-за этого, по его словам, вода течет куда угодно, в том числе поверх и поперек дорожек.

"Ситуация с подтоплением в районе стадиона в Зеленой Роще оказалась даже более печальной, чем показалось ранее. Отметка стадиона поднялась и теперь он выступает в роли дамбы, перед которой накапливается вода. До реконструкции этот эффект, конечно, был, но менее выраженный. Пока что вода обтекает стадион, пересекая примыкающие к нему дорожки, но как только станет теплее, это будут уже полноценные ручьи. С восточной стороны стадиона вода стала понемногу размывать новую грунтовую дорожку, — написал Злоказов у себя в Facebook.

В администрации Екатеринбурга Накануне.RU пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.

Напомним, несмотря на то, что функционал парка "Зеленой Рощи" еще дорабатывается, зона отдыха была открыта для жителей уральской столицы еще 16 октября. Уже определен режим работы парка: с 6 до 23 часов. Помимо этого в "Зеленой Роще" установлены отпугиватели птиц, которые направлены на решение проблемы с гнездованием ворон.