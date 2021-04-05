В Киеве снова ввели локдаун

В Киеве с 5 апреля вновь вводится локдаун. На фоне "скачущей" статистики по новым случаем коронавируса (в пятницу – более 20 тыс., в воскресенье – всего 10 тыс.) в столице Украины власти закрывают все школы и детские сады, а руководителям предприятий рекомендовано отправить сотрудников в отпуск или перевести на дистанционную работу.

Проезд в общественном транспорте разрешен только сотрудникам предприятий критически важной инфраструктуры: врачам, соцработникам, работникам транспорта, торговли, коммунальных служб и силовикам.

Общепит с сегодняшнего дня будет работать только на вынос, запрещена работа торговых центров и других магазинов, кроме продуктовых, аптек, заоомагазинов и магазинов бытовой химии.