05 Апреля 2021
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ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ предотвратила взрыв в отделе полиции в Кисловодске

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кисловодске. Задержан 24-летний мужчина, который собирался напасть на силовиков с использованием самодельных бомб, сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемый имеет судимости. Он планировал устроить взрыв в отделе полиции, в котором отмечался после освобождения из мест лишения свободы. Об этом сообщила знакомая задержанного на допросе.

Дома у него обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, экстремистская литература.

Кроме того, задержали трех сообщников предполагаемого террориста. По данным спецслужбы, они сформировали ячейку "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ) для совершения терактов в Ставропольском крае.

Ранее ФСБ предотвратила подготовку теракта на объекте ТЭК в Тверской области. Атаку планировал совершить сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". При задержании он оказал сопротивление и был уничтожен.

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ФСБ предотвратила взрыв в отделе полиции в Кисловодске

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Теги: фсб, теракт, кисловодск



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