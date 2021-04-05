05 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Предприятие "Мечела" выплатило более 6 млн рублей за сброс сточных вод в реку Коелгу

ПАО "Уральская кузница" (входит в группу "Мечел") выплатило более 6 млн рублей за ущерб от сброса сточных вод в реку Коелгу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росприроднадзора.

В 2018 г. было установлено, что в течение года предприятие сбрасывало в реку Коелгу недостаточно очищенные сточные воды с промплощадки.

Ущерб составил более 6 млн руб.

Росприроднадзор обратился в суд с требованием взыскать с предприятия сумму ущерба. Две инстанции арбитража встали на стороны службы.

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Предприятие "Мечела" выплатило более 6 млн рублей за сброс сточных вод в реку Коелгу

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Теги: Мечел, уральская кузница, экология, сточные воды, ущерб,



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