Предприятие "Мечела" выплатило более 6 млн рублей за сброс сточных вод в реку Коелгу

ПАО "Уральская кузница" (входит в группу "Мечел") выплатило более 6 млн рублей за ущерб от сброса сточных вод в реку Коелгу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росприроднадзора.

В 2018 г. было установлено, что в течение года предприятие сбрасывало в реку Коелгу недостаточно очищенные сточные воды с промплощадки.

Ущерб составил более 6 млн руб.

Росприроднадзор обратился в суд с требованием взыскать с предприятия сумму ущерба. Две инстанции арбитража встали на стороны службы.