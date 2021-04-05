Предприятие "Мечела" выплатило более 6 млн рублей за сброс сточных вод в реку Коелгу
ПАО "Уральская кузница" (входит в группу "Мечел") выплатило более 6 млн рублей за ущерб от сброса сточных вод в реку Коелгу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росприроднадзора.
В 2018 г. было установлено, что в течение года предприятие сбрасывало в реку Коелгу недостаточно очищенные сточные воды с промплощадки.
Ущерб составил более 6 млн руб.
Росприроднадзор обратился в суд с требованием взыскать с предприятия сумму ущерба. Две инстанции арбитража встали на стороны службы.